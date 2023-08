Messina, elevato numero di adesioni da parte di giovani alla terza edizione del progetto "L’Estate Addosso”

La terza edizione de “L’Estate Addosso”, il progetto promosso dal Comune di Messina in sinergia e curato dall’Azienda Speciale Messina Social City, ha registrato alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, un elevato numero di adesioni da parte di giovani messinesi per intraprendere un’esperienza lavorativa durante la stagione estiva 2023, come già avvenuto per le due passate edizioni 2021 e 2022. L’iniziativa di questa estate in corso, si conferma sulla linea di quelle precedenti producendo importanti risultati in termini di adesioni, sia da parte dei giovani residenti nel comune di Messina sia delle aziende del territorio cittadino che hanno dato ai ragazzi l’opportunità di svolgere attività formative in diversi settori beneficiando di un’indennità mensile pari a 600 euro lordi per 25 ore settimanali.

Il sindaco Federico Basile, dopo avere già selezionato i 700 beneficiari destinatari per l’assegnazione di borse di inclusione sociale, visto l’elevato numero di domande di adesione al progetto, ha disposto di procedere allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento delle 1184 istanze pervenute.

“Una scelta importante da parte dell’Amministrazione comunale per rispondere in modo preciso e tempestivo alle esigenze della nostra comunità - commenta il sindaco Basile - attraverso un progetto rivolto ai giovani messinesi di età compresa tra i 16 e i 25 anni e che coinvolge anche gli stessi genitori dei ragazzi, perché finalizzato a consentire a questi giovani di realizzare un percorso utile per l’apprendimento di specifiche competenze lavorative utile per contribuire ad accrescere l’autostima e favorire un’autonomia personale ed economica”.