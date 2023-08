Licei-cantiere, gli studenti di Messina “traslocano”

C’è una grande incognita sull’inizio del prossimo anno scolastico, per il quale il countdown è già iniziato e corre veloce: dove svolgeranno il loro primo giorno di scuola gli studenti dei licei Archimede, Maurolico e Seguenza? E altri quesiti si aggiungono: quanti di loro siederanno tra i banchi delle sedi storiche e quanti, invece, dovranno traslocare altrove? E quando dovranno farlo, subito o a ridosso delle vacanze di Natale?

La certezza è che entro la fine di novembre è previsto l’inizio dei lavori nei tre licei per i quali la Città metropolitana, nei mesi scorsi, ha messo a gara interventi per diversi milioni di euro. E mentre gli appalti sono in via di aggiudicazione, ci si è concentrati sulla fondamentale ricerca delle sedi alternative, per non farsi trovare impreparati al suono della prima campanella.

Questo il quadro che ne viene fuori: i ragazzi di 14 classi dell’Archimede saranno ospitati all’istituto San Luigi di viale Regina Margherita, con il quale il Comune ha stipulato, nei giorni scorsi, un contratto d’affitto, anticamera dell’acquisto al quale punta, in realtà, Palazzo Zanca (il valore dell’immobile è stimato in oltre 5 milioni di euro, ma si attende il giudizio di congruità dell’Agenzia delle Entrate); 10 classi del Maurolico, invece, andranno al Don Bosco di via Brescia, dove è previsto anche il trasferimento, in 15 aule, degli studenti del Caio Duilio ospitati, fino allo scorso anno scolastico, al Verona Trento; infine gli studenti del Seguenza, quasi certamente in blocco, raggiungeranno i loro compagni che già dall’anno scorso avevano trovato “casa” all’istituto delle Ancelle Riparatrici.

