Fumagalli: «Questo Messina mi piace. Conquistato dal gioco di Modica»

Mister Giacomo Modica ha cercato e voluto giocatori con la pancia vuota e in giallorosso ha trovato chi ne rispecchia esattamente questa caratteristica. «Io ho sempre fame, ho la pancia vuota. È il suo modo di pensare il calcio, vuole giocatori che non siano sazi, ma con voglia di lavorare e migliorarsi sempre. Uno con la pancia piena non riesce ad arrivare dove vuole il mister». Parole di Ermanno Fumagalli, portiere classe 1982, arrivato al Messina a gennaio e uno dei punti saldi della nuova gestione.

Il primo mese di preparazione pre-campionato, trascorso tra la Sila e “L’Ambiente Stadium”, ha dato le prime indicazioni e l’esperienza maturata in una lunga carriera ha permesso all’estremo difensore di farsi una prima idea.

«Le sensazioni sono positive, abbiamo lavorato bene con il mister. Ho trovato una persona molto preparata a livello tecnico, sa quello che vuole e riesce ad arrivare ad ognuno noi in maniera positiva e costruttiva. È stata una grande sorpresa». E la squadra? «I nuovi sono ragazzi molto bravi, predisposti al sacrificio. Inoltre, la preparazione del mister è diversa dalle altre, ma hanno lavorato tanto, in silenzio e senza mai lamentarsi. Sono ragazzi in gamba, ma adesso tocca a noi creare quell’anima all’interno dello spogliatoio che, durante il campionato, ci permetterà di fare qualcosa di importante», ha aggiunto Fumagalli, pronto a tuffarsi in una stagione interamente in giallorosso con il supporto dei tifosi che, già nel primo allenamento a porte aperte, hanno dimostrato tutto il loro calore.

«Lo scorso anno sono arrivato in campo, ora si riparte da zero e dobbiamo disputare un campionato diverso – aggiunge l’esperto portiere giallorosso –, togliendoci soddisfazioni e dando gioie alla società e alla gente. È stato emozionante vedere tutti quei tifosi, capisci dove e per chi stai giocando e che quelle che indossi è una maglia gloriosa da onorare fino all’ultimo. Mettono una grande carica ma, al tempo stesso – ha sottolineato – ti dà grande responsabilità».