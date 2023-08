E' morto Letterio Bensaia, l'ex commissario della polizia municipale di Messina coinvolto in un incidente con la moto a Spartà

Letterio "Lillo" Bensaia, il centauro di 74 anni coinvolto nello scontro stradale avvenuto domenica scorsa sulla Ss113 a Spartà (Messina), non ce l'ha fatta. L'ex commissario della polizia municipale del capoluogo peloritano, che aveva riportato gravi ferite a seguito di una collisione tra la sua moto e una alfa 159, è deceduto stasera al Policlinico. Il 50enne alla guida dell'auto risultata indagato per omicidio stradale.

Subito dopo l'incidente, il 74enne era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papardo e poi trasferito al Policlinico, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita.