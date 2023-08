Taormina, palma crolla su un fabbricato: danni al tetto della Casa del Cinema

Un albero di grosse dimensioni, presente all'esterno di un noto hotel di Taormina, è crollato nella notte tra sabato e ieri. L'episodio è avvenuto in pieno centro storico, poco sopra il Corso Umberto. La palma si è piegata improvvisamente e il tronco si è spezzato sino a finire sul tetto di un edificio sito proprio accanto all'albergo e si trattava, per esattezza, della Casa del Cinema, l'immobile di proprietà del Comune per il quale nelle scorse settimane la casa municipale ha revocato il conferimento alla “Fondazione Taormina Arte”.

Sul posto sono stati effettuati subito dei controlli e poi i primi interventi, effettuati già ieri mattina. Il tutto sia per rilevare i danni compiuti da questo cedimento dell'albero, sia soprattutto per rimuovere prontamente il fusto e la chioma finiti sul tetto della Casa del Cinema. Per questo la proprietà dell'hotel si è attivata, facendo entrare in azione gli addetti ai lavori per ripristinare lo stato dei luoghi, mentre almeno per il momento, stando alle prime verifiche, sembrerebbe non si siano registrati dei danni di rilievo al tetto della struttura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina