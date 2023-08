La passerella tra S. Alessio e S. Teresa è al buio, il pericolo è costante

Sporca, con pochissima manutenzione e adesso anche al buio.

Da alcune settimane si circola senza illuminazione sulla passerella tra i comuni di S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo, struttura di collegamento che dal 2017 attraversa il torrente Agrò e garantisce la continuità della Statale 114 dopo la chiusura del ponte Agrò.

L’impianto, realizzato nel 2019 da Anas, dopo le richieste avanzate dalle due amministrazioni locali, non è più funzionante e di conseguenza i veicoli transitano al buio lungo la bretella, con maggiori rischi per la sicurezza stradale visto che la zona è completamente al buio. Senza luci diminuisce notevolmente anche la sicurezza dei pedoni, che transitano ai margini con il rischio di non essere notati dagli automobilisti e sono costretti a cercare di illuminare la strada con le torce dei cellulari, considerato che senza le luci accese anche il percorso pedonale non è più in evidenza.

Quattro anni fa l’ente gestore della Statale 114 ha proceduto all'installazione di quattro pali ai margini della strada, sui quali sono stati posizionati in totale 7 proiettori a led che illuminano a giorno l’infrastruttura, e adesso è necessario ripristinare al più presto l’impianto, considerato l’elevato volume di traffico che si registra sulla passerella, soprattutto in questo periodo estivo.

