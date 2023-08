Allinparty Milazzo, dal 25 al 27 la mega convention di sport inclusivo

È stata presentata stamani a Palazzo D’Amico l’edizione 2023 dell’Allinparty Milazzo, la mega convention di sport inclusivo che torna nella città mamertina presso il Mediterranea Club nel week-end dal 25 al 27 agosto.

"L’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Pippo Midili – ormai da di-versi anni accoglie con con entusiasmo questa iniziativa e ci siamo impegnati af-finché la risposta della città, attraverso le associazioni le associazioni sportive ed anche attraverso i servizi di volontariato, fosse più ampia possibile. Lo sport è inclusione e qui si va oltre al confronto fisico, alla tattica e ad altri aspetti pura-mente sportivi, ma si mira soprattutto al cuore”.

Fiammetta Conforto, delegata del Rettore dell’Università di Messina per i Servizi alle Disabilità ha espresso la soddisfazione per il sostegno che l'Ateneo concede a questa manifestazione. "Da questa esperienza - ha detto - ho imparato a vedere la vita in maniera diversa e l’Università di Messina sente la necessità di coltivare la cultura di inclusione. Abbiamo il dovere di dare la possibilità alle persone con di-sabilità di avvicinarsi alla vita e allo sport: un giovane deve fare sport e la disabi-lità non può escluderlo da questo tipo di pratica. Vorrei ringraziare Milazzo per la disponibilità e mi piacerebbe che questo diventasse un evento istituzionale per tutti noi. Con il Comitato Italiano Paralimpico, inoltre, abbiamo intrapreso un percorso che ci spinge a non sottrarci a questa responsabilità e ci spinge ad anda-re avanti con progetti sempre più importanti e lungimiranti”.

Il format dell’Allinparty è quello conosciuto: tantissimo sport che punta sull’inclusione, il confronto con i testimonial paralimpici ed il momento dedicato ad intrattenimento e divertimento. Ecco che le discipline sportive tra tornei, di-mostrazioni e prove libere diventano oltre 20, con tante novità molto particolari ed interessanti che ci permettono di abbracciare sempre più sportivi, sempre più federazioni ed associazioni del territorio. Cresce anche il numero dei testimonial paralimpici provenienti da tutta Italia, segno della portata ormai nazionale dell’Allinparty, che si confronteranno anche presso l’Area Marina Protetta e presso la Sezione di Milazzo del Tiro a Segno.