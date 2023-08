Messina, un anello ciclabile attorno ai Laghi

Non c’è un posto più adatto per la realizzazione di una rete di piste ciclabili. Come un serpente che cinge i due laghi, il nuovo percorso immaginato fra Ganzirri e Torre Faro potrebbe essere uno dei primi del “bottino” del Pnrr di Messina a trovare compimento.

Il progetto definitivo, in realtà è pronto da qualche tempo, adesso però è arrivata la conferma della variazione del programma iniziale del capitolo “rafforzamento mobilità ciclistica” presentato da Messina nel Pinao di ripresa e resilienza. C’è il via libera alla rimodulazione che, lasciando immutato il costo dell’intera operazione, 4,7 milioni di euro, ridisegna le scelte della città. Sono state cassate (anche perché alcune avevano delle pendenze da scalatori del Giro d’Italia) le piste che avrebbero dovuto collegare Gravitelli a S. Cecilia ( 2,5 km e 650mila euro di investimento), Villa Dante-Policlinico (4 km e 1 milione), Annunziata (4,1 km e 1 milione) e Boccetta – Castronovo (4,1 e 1 milione). Salvata quelle che unirà piazza Cairoli alla stazione e poi alla passeggiata a Mare (4 km, 1 milione) che altro non è che il trait d’union fra l’attuale pista ciclabile del centro città e quella del lungomare. I soldi sono stati spostati sul “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri-Torre Faro” e sulla “Pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro”. Il Comune si è dunque impegnato con il ministero a realizzare 19, 2 km di piste ciclabili, di cui 6 da ultimare entro la fine dell’anno ( saranno quelli del centro città) e gli altri entro il 30 giugno 2026.

