Messina, scontro auto moto a Spartà: centauro trasportato al Papardo

Incidente sulla strada statale a Spartà. Per cause ancora in corso d'accertamento un'autovettura si è scontrata con una moto. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del servizio medico d'urgenza "118" che hanno trasportato il ferito, il centauro 65enne che si trova in sella alla moto, al pronto soccorso dell'ospedale Papardo. Per i rilievi di rito sul luogo dell'incidente la squadra infortunistica della Polizia municipale. Il traffico è rimasto bloccato con i mezzi che sono dovuti tornare indietro e prendere itinerari alternativi.