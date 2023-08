Messina, in centro protetti altri 6 km: lavori già partiti

Il progetto della nuova mobilità dolce e l’impegno con il Governo da parte di Messina prevede anche che vengano realizzati altri 6 km di pista ciclabile entro la fine del 2023.

E per assolvere a questo accordo il Comune si è concentrato sui lavori per il restyling e il prolungamento di quella esistente nel centro città.

Nel tratto di circa 2,3 km compreso nel quadrilatero Corso Cavour, via Garibaldi, via Cesare Battisti e via Tommaso Cannizzaro, quello nato una decina di anni fa, sarà protetta dall’invasione della auto o di altri mezzi con un divisorio. L’intero percorso, sarà dunque difeso da un cordolo. Di quelli di gomma, alti una decina di centimetri e sormontabili dai mezzi di soccorso, se dovesse rendersi necessario.

Le nuove porzioni di pista ciclabile, il cui cantiere è stato aperto da un paio di settimane, saranno in corsia riservata. Sarà così sul viale San Martino. Nel primo tratto, quello fra Villa Dante e il viale Europa, saranno ricavate due corsie, una per senso di marcia con sosta avanzata all’altezza dei semafori e scorrimento parallelo al tram , dove c’è il divieto di sosta. Nella seconda parte del Viale, tutto sarà più semplice perché nascerà l’isola pedonale permanente, e ci saranno, più in là, anche i lavori per allineare il livello della strada al marciapiede. Poi il percorso attraverserà piazza Cairoli da monte. Continuerà in via Tommaso Cannizzaro, tra le vie Garibaldi e Battisti, dove attualmente non esiste. E qui nella semi carreggiata valle-monte sparirà una corsia delle auto. In quella contraria, salteranno i parcheggi ma resteranno due corsie per le auto. E quindi l’innesto con la pista già presente verso corso Cavour, viale Boccetta, via Garibaldi e via Battisti.

