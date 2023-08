Incendio di macchia mediterranea nell’isola di Filicudi: in fiamme tre ettari di vegetazione

Incendio di macchia mediterranea nell’isola di Filicudi. A seguito di richiesta, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lipari è intervenuta, alle ore 13:30, a Filicudi per contrastare un incendio di macchia mediterranea, nella zona Val di Chiesa. Il personale VVF, per raggiungere l’isola, si è imbarcato su un gommone della guardia costiera di Lipari. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Forestale Regionale in supporto alla squadra dei vigili del Fuoco che hanno operato bonificando ogni singolo focolaio per evitare che l’incendio riprendesse vigore. L’incendio ha interessato un’area di circa tre ettari di vegetazione.