Messina, via Don Blasco: si libera l’ex Rifotras

L’area ex Ritrofas è stata liberata da materiali accatastati, carcasse d’auto e mezzi d’opera. La società specializzata del consorzio Medil, con una preziosa accelerazione, ha eseguito la parte materialmente più gravosa dell’intervento di cui ormai si parla da anni non senza frustrazione per i ritardi accumulati. Quello necessario appunto a liberare quest’area già utilizzata per attività di autodemolizione, e per farne l’asse centrale, decisivo, illuminante della nuova strada cittadina dalla Falce a Gazzi che costituisce, nel perimetro urbano, la migliore novità viaria degli ultimi 30 anni.

Come dimostrano le nuove fotografie, adesso, al fine di tracciare la nuova arteria tra la rotonda del viale Europa e l’incrocio con la via Salandra, ed eliminare così lo spezzettamento in tronconi della nuova “Don Blasco”, occorrerà demolire i bassi fabbricati di cemento e metallo e rimuoverne le macerie. Non è certo quest’intervento a destare le ultime preoccupazioni dell’assessore Salvatore Mondello, del responsabile del procedimento Silvana Mondello, e del direttore dei lavori dell’intera opera, Antonio Rizzo, quanto piuttosto, per quanto concerne i residui tempi d’attesa, la necessità da parte del Comune di affidare, con procedura abbreviata, l’esecuzione dei lavori di caratterizzazione del suolo. Un’apprensione più tempistico-procedurale che di contenuti, visto che la storica attività industriale svolta a Maregrosso non ha mai registrato particolari problemi d’impatto ambientale ed è stata nel tempo sottoposta ai controlli di legge. Anche per questo, comunque, la stima dei tempi per avviare il cantiere centrale della nuova Don Blasco rimane di un mese a partire dalla prossima settimana, con la ripartenza post ferie. Ad ottobre, incrociando le dita, si comincerà a lavorare quindi per il baricentro della strada della nuova Messina, lunga in totale 3,8 chilometri.

