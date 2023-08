Messina, paura in tangenziale: camion va fuori strada e rimane in bilico sul guardrail

Un camionista, per cause in corso di accertamento, questa mattina ha perso il controllo del mezzo dopo l'uscita dello svincolo di Giostra, nell'area in cui le auto provenienti dalla città si immettono sulla tangenziale di Messina.

Il cabinato, che probabilmente proveniva dalla tangenziale e viaggiava in direzione Messina-Palermo, ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico. Tanta paura, ma nessun ferito.

Sul posto il personale del Cas. L'incidente non ha causato particolari disagi alla circolazione, in quanto, il mezzo, è finito quasi completamente fuori dalla carreggiata, non ostacolando il transito veicolare.