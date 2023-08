Ancora chiusa la bretella sul torrente Mela, per transitare rimossa abusivamente una barriera

Ferragosto è agli archivi ma a Barcellona la bretella sul torrente Mela è ancora chiusa al transito. Sul versante di Cicerata, una delle barriere in plastica new jersey è stata rimossa abusivamente (l'immagine è stata scattata intorno alle 13.10), con ogni probabilità per consentire il passaggio di qualche veicolo a due ruote.

Cresce la preoccupazione dei cittadini ed in particolare dei residenti della zona: in vista delle celebrazioni in onore di San Rocco, questa sera e soprattutto domani sera sono attese migliaia di fedeli sulla litoranea. Facile prevedere che il traffico andrà in tilt. La polizia municipale è in fibrillazione per contenere i disagi, ma è innegabile che ci sia grande apprensione tra cittadini ed istituzioni comunali, che fino ad ora hanno atteso invano il provvedimento di apertura della Città Metropolitana di Messina.