Paura a Novara di Sicilia, uomo investito dal proprio fuoristrada parcheggiato in salita: è in prognosi riservata

Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accidentalmente investito dal suo fuoristrada. È accaduto domenica mattina, nelle campagne della frazione Badiavecchia di Novara di Sicilia. Il mezzo, parcheggiato in una strada sterrata in forte pendenza, forse per un guasto al sistema frenante e senza che vi fosse alcuno al volante, ha iniziato a muoversi a velocità sempre maggiore, fino a travolgere l’uomo, che si accingeva ad accedere ad un terreno di proprietà della famiglia. Immediatamente soccorso dal padre e da un conoscente, S.C. è stato trasportato con urgenza al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato, in coma farmacologico, nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.