Messina: ondata di furti, rapine e intimidazioni tra via Palermo e Viale Giostra. Cinque episodi in meno di 24 ore

In dodici ore tra la via Palermo e il viale Giostra consumati un furto e due rapine ad opera di malviventi armati di coltello e con i volti travisati. Il "colpaccio" al bar pasticceria Saccà di viale Giostra, dove i malviventi - nella notte - dopo essersi guadagnati l'ingresso da un buco, hanno portato via 7.000 euro di fondocassa e oltre 10.000 euro di Gratta e Vinci per poi darsi alla fuga facendo perdere le tracce. Nella giornata di ieri ad essere presa di mira una pasticceria all'altezza dell'Isolato 13 in via Palermo: qui un malvivente armato di coltello ha portato via l'incasso per poi fuggire nei vicoli limitrofi. E inoltre stamani, poco dopo le 10, sul viale Giostra un malvivente armato di coltello si è fatto consegnare circa 700 euro contenuti nella cassa del Bar Pasticceria Micali per sparire forse atteso da un complice. Carabinieri e Polizia stanno ascoltando le vittime dei reati e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di dare un nome e un volto ai malviventi. Infine due atti intimidatori, sempre in via Palermo, ai danni di un ortofruutta e di un fioraio. Nelle loro saracinesche sono stati esplosi colpi di fucile caricato a pallettoni e colpi di pistola. Indagano polizia e carabinieri