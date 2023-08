Messina, cinquantenne salvato in mezzo allo Stretto dalla Guardia Costiera

C’è anche un mistero da svelare dietro il salvataggio, avvenuto nel primo pomeriggio , nelle acque dello Stretto di Messina di un uomo dall’età di circa 50 anni.

Non sono infatti per nulla chiare le cause di quanto accertato dai militari della Guardia costiera dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa dal personale della nave traghetto “Telepass”. Equipaggio a sua volta informato da una passeggera che ha dichiarato di aver visto un uomo in mare. Subito attivate le procedure i marinai della “Telepass” non hanno però visto nessuno in acqua decidendo così di proseguire la traversata dopo aver dato l’allarme.

La persona è stata invece rintracciata, e tratta in salvo, dall’equipaggio del battello veloce “Guardia Costiera A82”. È stato lo stesso naufrago a dichiarare di essere caduto da una nave.

L’uomo, che si trovava a notevole distanza dalla riva e proprio nelle rotte percorse dalle traghetto in transito nello Stretto, stremato, è stato issato a bordo dove gli sono state prestate le prime cure. Quindi il trasferimento nei locali della Guardia costiera e, col “118”, al Policlinico. Quello che adesso si dovrà chiarire sono le cause di quanto avvenuto.