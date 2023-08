Badia Vecchia e La Giara, il Comune di Taormina alza il prezzo

Entra nella fase decisiva la trattativa avviata dal Comune di Taormina con il Parco di Naxos-Taormina per la cessione all'ente regionale dello storico locale “La Giara” e della Badia Vecchia. Il Comune vorrebbe ritoccare alcune valutazioni in corsa, per provare a monetizzare una cifra superiore ai 6 milioni di euro dai quali si è partiti nei giorni scorsi. Si attendono le stime definitive che verranno fatte dall'Agenzia delle Entrate ma l'Amministrazione comunale conterebbe di ottenere alla fine almeno un milione in più rispetto alle cifre che sin qui “ballano” tra le parti. Bisognerà vedere quale sarà la posizione del Parco, che si è già mosso per una variazione al proprio bilancio e intanto ha dato disponibilità ad acquisire i beni in oggetto, con il relativo ok dato dal Comitato Scientifico.

Da più parti è emersa una certa perplessità sui 6 milioni, cifra ritenuta non congrua rispetto all'effettivo valore del patrimonio, al quale si aggiungerebbe in questa stessa trattativa pure un terzo immobile reso disponibile dal Comune, che è il palazzo dell'ufficio tributi in Corso Umberto, un immobile sito proprio accanto a La Giara.

