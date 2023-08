Taormina, da domani lo stop alle tessere gratuite nei parcheggi pubblici

Scatterà domani mattina lo stop a Taormina alle tessere gratis nei parcheggi comunali. Da oggi verranno disattivate tutte le oltre 500 tessere gratuite che avevano riguardato i politici taorminesi, i vari amministratori di turno, ma in particolare tutti i dipendenti pubblici del Comune e dell’Asm. La decisione è stata presa dal sindaco Cateno De Luca.

«Abbiamo deciso di mettere fine a dei privilegi non meritati e che soprattutto andavano a discriminare i lavoratori che operano in questa città – ha detto De Luca –. Così come paga una commessa che va al proprio posto di lavoro, allo stesso modo è giusto che paghino anche i dipendenti degli enti pubblici e noi politici. Ho preso la decisione di revocare tutti gli abbonamenti gratuiti per il parcheggio a Taormina, compresi quelli degli impiegati comunali, dei membri della Giunta, dei consiglieri comunali e di altri soggetti, per un totale di più di 500 pass gratuiti a fronte di 1.900 posti auto disponibili».

Secondo quanto stimato dal consiglio di amministrazione presieduto da Giuseppe Campagna, e di cui fanno parte anche Pietro Picciolo e Davide La Rosa, le numerose tessere gratuite che erano sinora in vigore nei parcheggi comunali di Porta Catania e del Lumbi, gestiti dall’Azienda municipalizzata, avrebbe determinato nel tempo costi e mancati introiti per oltre 300 mila euro all’anno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina