Al via Eolizard: il progetto per tutelare la rarissima lucertola delle Eolie

Prende il via oggi il progetto Eolizard per la conservazione della lucertola delle Eolie, uno tra i rettili a più alto rischio di estinzione del vecchio continente. Finanziato dal programma Life dell’Unione Europea, il progetto, per i prossimi cinque anni, ha l’obiettivo di tutelare le popolazioni relitte di questa specie e a garantirne la sopravvivenza nel lungo termine attraverso «la creazione di un santuario all’interno dell’arcipelago eoliano dove saranno reintrodotte nuove popolazioni allevate in cattività».

La lucertola delle Eolie negli ultimi decenni ha dovuto affrontare una sempre maggiore antropizzazione dell’habitat dovuta al crescente turismo. Un tempo verosimilmente distribuita su tutte le sette isole, oggi la lucertola delle Eolie sopravvive in tre isolotti di ridottissime dimensioni (Scoglio Faraglione, Strombolicchio e La Canna) e in un piccolo promontorio sull’isola di Vulcano (Capo Grosso).

L’arcipelago non è solo una rinomata meta turistica e la sua ricchezza non risiede unicamente negli scorci e nelle attività che offre. Il suo valore è rappresentato anche dalla biodiversità. Proprio qui si trova la lucertola delle Eolie (podarcis raffonei), un piccolo sauro endemico dell’arcipelago, oggi in grave pericolo di estinzione. Poco appariscente, questo rettile conserva una storia evolutiva caratterizzata da una forte indole alla sopravvivenza in aree ostili dal punto di vista climatico e con scarse risorse.