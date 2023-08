Messina, molti i motociclisti che rischiano da giorni: "Coprite quella buca in via La Farina"

Sono ormai giorni che una grossa buca va via via allargandosi sulla carreggiata nord-sud della via La Farina, proprio in prossimità dell'incrocio con la via San Cosimo. Nessuno è ancora intervenuto per ricoprirla e, fortunatamente, neanche per soccorrere qualcuno che ha rischiato di finirvi dentro. Ovvio che, in casi come questi, quello maggiore lo corrono coloro che transitano alla guida di mezzi a due ruote. Soprattutto nelle ore serali e quasi impossibile vederla, anche perché, negli ultimi tempi è capitato che la che via La Farina restasse al buio. Rischi ne corrono anche gli automobilisti, se non altro per i danni rimediati agli pneumatici e ai semiassi. Numerosissime le segnalazioni giunte alla nostra redazione che giriamo quindi a chi di competenza.