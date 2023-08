Messina, dimentica di tirare il freno a mano: auto resta in bilico su un muro alto di Viale Italia

Per poco non è finita giù dal muro alto 10 metri che dalla via Ippocrate si affaccia sul Viale Italia l'auto che una donna aveva parcheggiato senza aver attivato il freno a mano. Questa almeno l'ipotesi più probabile. E tutto sommato è andata bene poiché l'auto si è fermata in bilico, ma sarebbe potuta precipitare nel marciapiede sottostante dove c'erano altre auto in sosta e sul quale comunque sono cadute porzioni di muratura. L'episodio si è verificato ieri notte.

Il crollo del muro nel tratto in questione ha inoltre provocato la rottura della tubazione di adduzione del gas metano determinando una importante fuoriuscita con pericolo di incendio. Sul posto è intervenuta una squadra dell’Italgas che ha provveduto ad eseguire la necessaria riparazione. La squadra dei VVF si è invece occupata di ancorare il mezzo e metterlo in sicurezza, lo stesso è stato successivamente prelevato da un carro attrezzi. Sul posto, oltre al personale ed al tecnico Italgas, è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale. L'intervento si è protratto fino alle ore 3.30 circa.