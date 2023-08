Grave incidente stradale a Furci Siculo, 42enne perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto. Interviene l'elisoccorso

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio a Furci Siculo. Un uomo in sella ad uno scooter è finito sull’asfalto all’ingresso sud del paese, sulla Statale 114, e nell’impatto ha riportato profondi traumi che hanno fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e poco dopo è atterrato nel campo da calcio l’elisoccorso, che ha condotto il centauro, un 42enne di Santa Teresa di Riva, al Policlinico di Messina con politraumi e ferite gravi. Il sinistro sarebbe di natura autonoma in quanto non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto la Polizia locale di Furci Siculo e i Carabinieri di Santa Teresa di Riva.