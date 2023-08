Stadio Celeste, al via la ristrutturazione: diventerà un polo sportivo aperto alla città

Lo stadio Celeste è pronto a rifarsi il look, grazie all’appalto da quasi due milioni di euro che è stato aggiudicato al Consorzio stabile Santa Chiara di Favara. Il vecchio stadio diventerà un polo sportivo aperto alla città. Interessati dagli interventi di riqualificazione ci sono la tribuna coperta, la curva sud e le aree sottostanti. La palestra sarà rifunzionalizzata e aperta a tutti, anche gli attuali spogliatoi saranno risistemati. Sotto la curva, con capacità da 1750 posti, invece, verranno realizzati due nuovi spogliatoi che verranno destinati alle squadre che si alleneranno nell’impianto sportivo. I lavori dovrebbero essere consegnati nel corso della settimana, il cantiere dovrebbe decollare a inizio settembre.

La tribuna coperta – che potrà ospitare sino a 2200 spettatori – verrà riqualificata, è previsto un accesso per i disabili, nella parte inferiore verrà realizzata una grande vetrata per separare il terreno di gioco dal punto ristoro ad altezza campo. L’obiettivo è quello di rendere la struttura utilizzabile sette giorni su sette, per vedere gli allenamenti, come punto di ritrovo. Sarà leggermente spostato il campo di gioco più verso la tribuna coperta, mentre le panchine verranno rimosse e posizionate sotto la gradinata. L’obiettivo è quello di rendere l’impianto omologato per la serie D così da consentire alle società cittadine di avere un altro punto di riferimento, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è poi l’obiettivo di installare un terreno di gioco sintetico. In questo momento, infatti, non è previsto alcun intervento sul terreno di gioco anche se le dimensioni dovrebbero essere mantenute regolamentari, anche per la Lega Pro. Ma per disputare un campionato di terza serie occorrono determinate prescrizioni sulla sicurezza (tornelli, vie di fuga) che per la posizione del vecchio Celeste non ci sono. La conclusione dei lavori dovrebbe avvenire entro la prossima estate