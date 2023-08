Messina, troppi incidenti sul viale Italia: e c'è chi chiede i dossi per limitare la velocità

Il Consigliere Comunale Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” ha chiesto l’installazione di dissuasori o dossi rallentatori di velocità sul viale Italia a seguito dei gravi incidenti verificatisi a causa dell’alta velocità negli scorsi giorni.

“Il viale Italia si ormai è trasformato in una pista automobilistica ed a farne le conseguenze sono state le autovetture di molteplici residenti parcheggiate sulla via che negli scorsi giorni sono state distrutte in distinti incidenti autonomi. Fortunatamente non vi sono stati danni a persone ma considerate le alte velocità questa circostanza in futuro non potrà escludersi alla luce del fatto che in una settimana si sono verificati tre gravi incidenti a causa dell’alta velocità” ha dichiarato il consigliere Carbone.

“È opportuno e necessario - ed i residenti ci sono già attivati per una raccolta firme - predisporre degli strumenti che consentano di ridurre la velocità come dei dissuasori di velocità o dei dossi rallentatori al fine di evitare conseguenze ben più gravi” continua.

“Presenterò una richiesta al Dipartimento ed all’Assessorato competente auspicando che a stretto giro possa eseguirsi un intervento nel tratto che va dall’incrocio con la via noviziato Casazza e la via Tommaso Cannizzaro che si rende necessario per garantire la sicurezza stradale di tutta la zona” conclude.