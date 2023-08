Messina ad un passo dall'ingaggio del centrocampista Marco Firenze

Il Messina potrebbe definire nelle prossime ore la trattativa per ingaggiare il 30 enne Marco Firenze, centrocampista genovese, che vanta diverse esperienze nei tornei di B e C. Nella scorsa stagione era stato vicino alla società biancoscudata ma poi preferì andare a giocatore vicino casa in D con il Sestri Levante prima d ritornare tra i prof. con il Sangiuliano City di Milano. Firenze nello scacchiere del tecnico Giacomo Modica, per via della sua duttilità, potrebbe essere impiegato in più ruoli, sia a centrocampo, sia in attacco.