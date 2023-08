De Luca: "Finanziati 2,5 milioni per bus elettrici a Taormina"

«Sottoscritto stamani tra il sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile ed il sottoscritto nella qualità di sindaco di Taormina l’accordo che concede il finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro per l'ammodernamento al fine di assicurare una organica ed efficace gestione delle politiche di rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, che significa nuovi autobus elettrici ad impatto zero». Lo dice in una nota il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

«Sarà possibile - spiega De Luca - dotare Asm di 3 autobus da 9 metri da 63 posti a sedere circa l’uno e di 3 autobus da 6 metri da 25 posti a sedere l’uno; bus elettrici che permetteranno di togliere dalla strada quei mezzi inquinanti e vetusti che oggi ancora girano per le strade di Taormina».

«Il finanziamento - aggiunge De Luca - sarà rendicontabile in due anni dal 2023 al 2024; sono stati infatti recuperate le risorse non spese nel 2021 e 2022 pari a, rispettivamente, 130.273,74 euro e 221.605,92 euro, e potranno essere immediatamente spesi quest’anno 2.168.899,10 euro ancorché riferibili ad annualità 2024. Questo grazie alla capacità di anticipazione del Comune di Taormina, figlia del Salva Taormina, sarà possibile garantire ad Asm l’immediatezza della copertura finanziaria per l’acquisto dei mezzi».

«Si recupera quindi un finanziamento che già da sindaco della Città Metropolitana avevo assicurato al Comune di Taormina nel 2021 e che il Comune di Taormina, a causa dei problemi finanziari, aveva deciso di non attuare e non utilizzare; questo significa il dissesto, non poter anticipare risorse e ed essere efficienti in capacità di spesa». «Lo avevamo promesso in campagna elettorale - conclude De Luca - e lo abbiamo fatto; ecco il finanziamento per i nuovi autobus del trasporto pubblico locale di Asm a Taormina».