Taormina, De Luca promette un blitz ad Angelo Duro che replica con manifesti al contrario al botteghino

Continua la querelle tra il sindaco di Messina Cateno De Luca e il comico palermitano Angelo Duro. Qualche giorno fa lo showman aveva disegnato sui suoi manifesti simboli fallici e frasi "piccanti". Il gesto "provocatorio" non è stata accolto con favore dal sindaco De Luca, che ha risposto con un video in cui solleva dubbi sull'opportunità di concedere l'utilizzo del prestigioso Teatro Antico di Taormina per la performance dell'artista.

Il comico non ha risposto all'invito del Sindaco che, dopo averlo multato, gli chiedeva un faccia a faccia a Palazzo dei Giurati. Guanto di sfida che Duro non ha raccolto, ma a cui ha replicato facendo installare i manifesti al contrario al botteghino.

L'affondo di De Luca non si è fermato: "Poco fa - ha annunciato sui social - si era presentato il furgone del merchandising di Angelo Duro nonostante avevamo diramato l’avviso della revoca dell’occupazione del suolo pubblico ed è stato respinto e mandato via … La questione per ora si è chiusa con la multa di 618 euro, la revoca dell’occupazione del suolo pubblico ed una denuncia penale per lui e SARETTO (il proprietario di un noto bar di Taormina che ha "accompagnato Duro", ndr) che valuterà la Procura di Messina. Ovviamente - ha continuato il Sindaco - invito il signor Angelo Duro nel suo show che stasera terrà al Teatro Antico di Taormina di evitare di nominarmi considerato che ieri non si è presentato al Palazzo Municipale per un pubblico contraddittorio. Siccome rispetto tutti i fans di tutti gli artisti (o presunti tali) non ho proceduto a chiedere la sospensione dello spettacolo. Buon divertimento a tutti! Ps: non escludo che stasera possa far un blitz per verificare che tutto si svolga nel rispetto della decenza..."