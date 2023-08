Ponte: ok al decreto cancella il tetto dei 240 mila euro per i compensi degli esperti nominati dalla società Stretto di Messina

E' stato approvato in Consiglio dei ministri, nella riunione attesa fissata prima del "rompete le righe" estivo, il 'decreto asset' che comprende vari provvedimenti: dalle misure contro il calo voli al riordino del settore dei taxi. Previsto anche lo stop al tetto sugli stipendi nella Società per il Ponte sullo Stretto, con una deroga - che ha fatto insorgere le opposizioni - alle norme del 2016 che fissano un limite di 240.000 euro agli compensi annuali. È una norma fortemente voluta dal Mit di Matteo Salvini, per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti.

Per permettere l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità per il Ponte sullo Stretto si prevede, quindi, una deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0 fa sapere il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in una nota sulle misure contenute nel decreto asset, spiegando che la norma riguarda la necessità di reperire super esperti massimamente competenti, provenienti anche da aziende come Anas e da Rfi (Rete ferroviaria italiana), per le quali non é previsto il limite.

Tra le altre novità previste dal decreto anche un articolo sulle pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati sulle tratte nazionali per le isole. Per i taxi è previsto invece un aumento fino al 20% delle licenze attualmente in circolazione, tramite nuovi bandi allestiti dai Comuni, accompagnato da fondi per l’incentivo alla conversione ecologica del parco delle 'auto bianchè e degli Ncc. L’aumento si impone «per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale». E proprio su questi temi i rappresentanti dei tassisti e dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e delle Infrastrutture e trasporti si vedranno oggi pomeriggio per un incontro a livello tecnico.

Il decreto prevede inoltre una proroga della cassa integrazione per gli ex dipendenti Alitalia fino al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dell’ex compagnia di bandiera coinvolto nella procedura di amministrazione straordinaria. Infine, tra gli altri provvedimenti, per grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano dal valore non inferiore a 1 miliardo di euro il governo può dichiarare il preminente interesse strategico nazionale e nominare un commissario straordinario per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria.

Nel decreto ci sono poi alcune misure sulle intercettazioni: in particolare, un articolo estende ed elenca le fattispecie di reato per cui è possibile l’uso di strumenti investigativi - disciplinati dalla legislazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata - quali le intercettazioni. Si tratta di reati gravi, tra cui quelli aggravati dal metodo mafioso, finalità di terrorismo, sequestro per estorsione e traffico di rifiuti. La norma arriva dopo il dibattito che si era aperto a seguito di una pronuncia della Cassazione dello scorso settembre relativa a delitti di criminalità organizzata: le toghe antimafia avevano espresso preoccupazioni su eventuali rischi per inchieste e procedimenti. Inoltre con il decreto si prevedono infrastrutture digitali interdistrettuali per conservare la memoria di intercettazioni: in ogni procura restano le sale d’ascolto, ma si fa in tal modo fronte alle eventuali criticità di riempimento della memoria dei server.

Il decreto modifica poi l’articolo 423bis inasprendo le sanzioni per i 'piromanì, ovvero per chi causa un incendio in «boschi, selve o foreste» o «su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui». Se il rogo è di natura colposa la pena minima passa da uno a due anni di reclusione ma aumenta da un terzo alla metà quando il fatto è commesso «al fine di trarne profitto per sè o per altri»