Messina, sport a Villa Dante: un vero successo! Prenotazioni a ruba specie per il padel

Due settimane dopo l’inaugurazione, avvenuta lo scorso 24 luglio, i nuovi impianti sportivi di Villa Dante a Messina hanno riscosso il gradimento della cittadinanza, tanto che trovare uno spazio per prenotare diventa esercizio sempre più complicato. Se per calcio a 5 e tennis è un po’ più facile riuscire a fruire dei campi, organizzandosi per tempo e avvalendosi del sistema online messo a disposizione dalla Messina Social City, per il padel, lo sport più in voga del momento, bisogna attendere almeno un paio di settimane per prenotare un’ora e mezza di utilizzo.

Complice anche la possibilità di usufruirne gratuitamente fino al 31 agosto, i campi sono stati presi d’assalto dagli sportivi messinesi che, attraverso il presidente della terza municipalità Alessandro Cacciotto, hanno chiesto il prolungamento dell’orario di utilizzo fino alle 23. «Abbiamo pensato all’opportunità di ampliare i tempi – spiega Valeria Asquini, presidente della Messina Social City – siamo partiti rispettando l’orario di chiusura della villa, fissato alle 21, perché volevamo capire richieste e necessità della cittadinanza in questo mese di fruizione gratuita. E la risposta è stata assolutamente maggiore rispetto alle nostre aspettative che erano già elevate. Abbiamo puntato tanto su Villa Dante e, dopo questo primo mese, vedremo come migliorare il servizio che in queste prime settimane sta già risultando efficiente».

