Eolie: fioccano multe e denunce per alcol, droga e furti

Intensificati nello scorso fine settimana i controlli nell’arcipelago eoliano da parte dei carabinieri con servizi di pattugliamento e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, volti alla prevenzione e contrasto dei reati, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al Codice della strada. A supporto dei militari, in servizio nelle stazioni isolane, sono giunti i colleghi della Squadra di Intervento Operativo del 12° Regimento “Sicilia”.

Nell’ambito delle verifiche stradali, i militari dell’Arma hanno controllato più di 380 persone e oltre 190 veicoli, contestando diverse tipologie di violazioni al Codice della strada (mancato uso del casco e delle cinture; mancata copertura assicurativa; inosservanza della segnaletica ecc.), con l’erogazione di contravvenzioni per l’ammontare di oltre 39.000 euro e decurtazione di 160 punti dalle patenti dei contravventori.

A Lipari, inoltre, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 23enne, un 26enne e un 35enne, per guida sotto l’influenza di alcool, e un 22enne per reiterata guida senza patente. Sedici persone sono state segnalate alle competenti Prefetture quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale.

A Vulcano, i locali carabinieri, hanno denunciato una 25enne per danneggiamento, ricettazione e furto aggravato. La donna, controllata nei pressi degli imbarchi, è stata trovata in possesso di monili d’oro ed oggetti vari che, dagli accertamenti, sono risultati essere provento di un furto; una 25enne è stata denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere. I carabinieri del Posto Fisso di Panarea hanno denunciato 4 titolari di locali pubblici per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: 3 per inosservanza degli orari di chiusura e diffusione della musica, fuori dai limiti consentiti; uno per non aver osservato le norme a tutela della sicurezza pubblica, in ordine alla capienza massima del locale. Gli stessi militari hanno sanzionato un uomo per ubriachezza molesta, in quanto sorpreso ad importunare i turisti sulla pubblica via. I NAS, inoltre, nel corso dei controlli effettuati in locali pubblici, con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande, hanno denunciato il titolare di un locale, per cattivo stato di conservazione di alimenti privi di tracciabilità, e sequestrato oltre 7 chilogrammi di prodotti ittici, abusivamente congelati e privi di etichettatura attestante la loro tracciabilità.

A Santa Marina Salina gli uomini dell’Arma Salina hanno denunciato 6 persone per abusivismo edilizio, avrebbero realizzato opere edilizie in assenza di titolo autorizzativo. I militari delle stazioni di Vulcano e Stromboli hanno sanzionato, complessivamente, sei turisti per aver violato le ordinanze del Comune di Lipari che, inibiscono l’accesso all’area sommitale del cratere “La Fossa” di Vulcano e regolamentano i flussi turistici a Stromboli. Infine, in mare, i militari della Motovedetta CC 810 Ganci hanno controllato 7 imbarcazioni e contestato 5 violazioni inerenti alla dotazione di bordo.