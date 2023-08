Santo Stefano di Camastra, docente festeggia i 90 anni con i suoi ex alunni

In un ristorante del lungomare santagatese, il docente ormai in pensione di Lingue, prof. Adolfo Rescifina, ha dato appuntamento agli studenti dei lontani Anni Settanta del secolo scorso per festeggiare il proprio novantesimo compleanno.

L’evento è stato straordinario perché il prof Rescifina, durante tutti i decenni trascorsi, non ha mai perso i contatti con molti degli studenti del Liceo Scientifico "E. Fermi" di S. Agata Militello e, da questi, è stato sempre sinceramente ricambiato. Si tratta di persone ormai sessantenni: alcuni hanno intrapreso la stessa professione di docente, altri sono affermati professionisti, altri già orgogliosamente nonni. Tutti hanno dichiarato di avere fatto tesoro degli insegnamenti del loro professore esprimendo, con emozione, sentiti ringraziamenti per l' esempio dato di professionalità, rettitudine, moralità.

Il prof. Rescifina, santagatese doc, da tempo risiede a Messina e di tanto in tanto ritorna nella cittadina natia per incontrare parenti e amici.

Durante la serata, nel rievocare persone e fatti dell'esperienza scolastica vissuta insieme, molti sono stati i momenti di intensa emozione. L'affettuoso docente, oltre ad offrire la cena, ha donato a ciascuno una tazzina da caffè proveniente dalla propria collezione privata raccolta durante tanti decenni e anche un libro di racconti brevi. Gli ex studenti hanno offerto una targa ricordo in argento con incisa una frase di riconoscenza e ringraziamento: “Per avere arricchito il nostro patrimonio culturale continuando ad essere presente nella vita di ognuno di noi con affetto e discrezione”.