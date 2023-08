Manca il pediatra: decine di famiglie in allarme a San Fratello, Acquedolci e Caronia

È rimasto sguarnito il servizio di assistenza specialistica pediatrica sul territorio di San Fratello, Acquedolci e Caronia. Da diverse settimane, ormai, infatti, non viene più garantito il presidio del medico pediatra in conseguenza del trasferimento ad altra sede della specialista che, sin qui, aveva svolto l’attività, assicurando la propria presenza durante la settimana in turnazione tra i vari comuni. Numerose sono state le segnalazioni e le proteste da parte delle famiglie preoccupate, in particolare i residenti nei centri montani più distanti, per l’assenza dell’importante presidio sanitario di base per i più piccoli, senza che sia stato chiarito per quanto tempo si protrarrà tale sospensione.

Sollecitato dunque l’intervento delle istituzioni locali. «Ho preso contatti sin da subito con gli uffici di competenza dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina per chiedere l'immediato ripristino del servizio, dapprima verbalmente e poi con nota ufficiale lo scorso 26 luglio - evidenzia il sindaco di S. Fratello Giuseppe Princiotta - ed allo stesso tempo ho anche ribadito l’eventuale disponibilità di alcuni locali comunali per ospitare il servizio e salvaguardare il diritto dei bambini ad essere curati nei modi più adeguati. Considerato che tale situazione riguarda anche altri comuni limitrofi - conclude Princiotta - assieme alle rispettive amministrazioni stiamo lavorando in sinergia per sollecitare l'Azienda Sanitaria competente affinché risolva la delicata situazione nel più breve tempo possibile considerandone l'importanza e l'urgenza. Per i prossimi giorni abbiamo già in programma un incontro con gli altri sindaci interessati per valutare congiuntamente ogni più opportuna azione da intraprendere»