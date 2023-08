Fraintendimento scatena una brutale aggressione a Santa Teresa Riva, ha la peggio un 45enne

Forse alla base di tutto c’è uno sguardo di troppo o una frase fraintesa, in ogni caso motivi futili che non giustificano una reazione così scomposta e che desta preoccupazione. È stata teatro di una feroce aggressione S. Teresa di Riva nei giorni scorsi. Un uomo è infatti rimasto vittima di un episodio di violenza piuttosto grave, sul quale si sta adesso indagando per cercare di risalire a chi l’abbia messo in atto.

Erano circa le 3 e il malcapitato, un 45enne del posto, aveva da poco lasciato la discoteca “Mamma Mia” sul lungomare all’ingresso lato sud, dirigendosi in piazza Antonio Stracuzzi nella zona dove stazionano i camion dei “paninari”. Qui è stato aggredito da alcuni giovani riusciti poi a far perdere le tracce.