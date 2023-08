Fine dell'incubo, a Letojanni riapre la galleria sulla A18: percorribile dal pomeriggio di oggi

È il giorno della riapertura. Sono passati otto anni dal crollo, tre anni e mezzo da quando sono cominciati i lavori. Ritardi, sospensioni, varianti e adesso il primo traguardo raggiunto.

Oggi pomeriggio alle 18 i mezzi torneranno a percorrere il tratto dell’autostrada Messina-Catania all’altezza di Letojanni, infilandosi nella galleria artificiale da 140 metri costruita ai piedi del costone da cui il 5 ottobre del 2015 la famosa frana tagliò in due la Sicilia a causa di 50.000 metri cubi di terra, roccia e arbusti che scivolarono sulla carreggiata in direzione Catania dalla collina di San Filippo.

Ieri il Consorzio per le autostrade siciliane ha emanato l’ordinanza firmata dal geom. Giulio Mungiovino, responsabile dell’Ufficio sicurezza e assistenza al traffico, dopo che giovedì il responsabile unico del procedimento, l’ing. Marco Ferrante, ha comunicato che i lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale hanno raggiunto un grado di completamento tale che il tratto tra i km 32,400 e 33,313 può essere provvisoriamente aperto al traffico, in modalità area di cantiere.

