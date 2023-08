Domenica da bollino rosso anche per via degli incendi in Sicilia. Stando al bollettino della Protezione civile saranno zone ad alta pericolosità Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani: in queste province è stato dichiarato livello “rosso” di attenzione rischio incendi. Pericolosità media per Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, con dichiarato livello di preallerta rischio incendi. Rischio ondate di calore livello 1 a Catania.