Violento scontro tra tre auto a Capo d'Orlando: ferita una donna

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 15.30 sulla strada statale 113 a Capo d'Orlando. Coinvolte tre vetture. Ad avere la peggio la conducente di un'Audi A1 che viaggiava in direzione Palermo. L'impatto è stato violento. L'Audi avrebbe colpito la Ford che viaggiava in direzione opposta. Con prontezza di riflessi il conducente dell'auto, vedendo la donna invadere la propria corsia, ha sterzato verso destra ma è stato ugualmente colpito nella ruota posteriore sinistra tanto da compiere anche diversi giri prima di essere a sua volta colpito da un Doblò Fiat che arrivava da dietro. A bordo di quest'ultimo mezzo un padre con la figlia di circa 10 anni. Per fortuna entrambi illesi come anche il conducente della Ford. Sul posto gli agenti della Polizia Locale ed un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna alla guida dell'Audi che non è apparsa in condizioni gravi.