Paura a Stromboli: enorme frana di schianta in mare dal costone dello "Sciarato"

Una frana di grandi dimensioni, così come si vede nel video, è stata registrata oggi intorno alle 12:20, in località Lazzaro, nella frazione di Ginostra. Un gommone che era ancorato a pochi metri dal costone dello" Sciarato" è riuscito a scappare scansando i massi e il materiale franoso che ha raggiunto in meno di un minuto il mare. La frana sembrerebbe essere stata registrata anche dagli strumenti del Laboratorio di Geofisica Sperimentale dell'Università di Firenze.