Messina, torna il suggestivo pellegrinaggio per la Madonna di Dinnammare

Entrano nel vivo i festeggiamenti per Maria SS. di Dinnammare, che aprono le solennità mariane del mese di agosto. Domani è il giorno del pellegrinaggio che la comunità di Larderia vivrà in notturna, portando a spalla il quadro della Madonna di Dinnammare; si tratta di una copia dell’opera realizzata dall’artista Michele Panebianco che viene portata a spalla fino al santuario posto in cima al monte della catena dei Peloritani, che si erge fra i due mari Ionio e Tirreno.

Un momento particolarmente suggestivo che riunisce attorno alla Vergine tantissimi devoti, sacerdoti, religiose e religiosi della città dello Stretto. A mezzanotte, nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni a Larderia superiore, la messa presieduta da mons. Giuseppe La Speme delegato arcivescovile per la Cattedrale e, all’1,15, la partenza dei pellegrini alla volta del santuario di Dinnammare.

L’arrivo è previsto venerdì alle 6,30; un’ora dopo, alle 7,30, verrà celebrata la prima messa presieduta da padre Nino Basile, direttore della Caritas diocesana. Le altre celebrazioni del mattino saranno alle 9, 10.30 e 12, mentre nel pomeriggio ce ne sarà una ogni ora dalle 16 alle 23. Sabato mattina, dopo la messa delle 6 presieduta da mons. Nino Caminiti rettore del santuario di Dinnammare e parroco di Larderia, il quadro farà rientro al villaggio, nella chiesa di San Biagio, accompagnato in processione dai pellegrini. Prevista la celebrazione delle messe nella chiesa di San Giovanni (ore 8 e ore 11,30, quest’ultima presieduta dal vescovo messinese Santo Rocco Gangemi nunzio apostolico in Serbia), San Biagio (ore 10 presieduta da padre Andrea Cardile parroco di Scala Ritiro).

Nel pomeriggio alle 18, dopo la benedizione dei portatori la solenne processione del simulacro della Madonna di Dinnammare attraverserà le vie di Larderia, accompagnata dalla banda del paese; alle 23,45 subito dopo il rientro, ci sarà lo spettacolo di giochi pirotecnici.