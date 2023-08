Messina, minicar travolge pedone sulla statale 114: 76enne in coma irreversibile

Ci sono pochissime speranza di sopravvivere per G. G., un 76enne messinese centrato qualche giorno fa sulla statale 114. L'incidente è avvenuto lo scorso 26 luglio all'altezza del km14. Un veicolo elettrico condotto da un 17enne ha centrato l'anziano che camminava a piedi. A seguito dell'impatto l'uomo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gaetano Martino. Le condizioni del 76enne, purtroppo, sono disperate, attualmente è in coma irreversibile nel reparto di rianimazione del nosocomio di viale Gazzi.