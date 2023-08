Tre incendi sono in corso in queste ore nella zona cittadina. L'ultimo in ordine di tempo è quello scoppiato fra Marmora e Tarantonio a monte della statale ma non lontano dalle abitazioni. Sono intervenuti uomini della Forestale e dei Vigili del fuoco. Il più grosso è però a Calvaruso, a Villafranca, dove è stato necessario l'intervento dell'elicottero del sistema regionale. In via di spegnimento quello a Casazza, dove ci sono sempre VVf e Forestale