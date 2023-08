Messina, incendio minaccia un capannone e la linea ferroviaria: domato dai vigili VIDEO

I vigili del fuoco della sede centrale di Messina sono intervenuti stamattina in seguito alla segnalazione di un incendio in via Luigi Galvani nella zona industriale regionale. Hanno provveduto a domare le fiamme che hanno interessato delle sterpaglie

e che si sono propagate verso alcune palme e rifiuti ed hanno minacciato un capannone e la linea ferroviaria. L’importante emissioni di fumo ha reso necessario l’utilizzo di autorespiratori. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme e la limitazione dei danni.