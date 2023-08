Messina: il Cippo della Vara benedetto in Piazza Castronovo

Con il trasporto del cippo della Vara dal deposito di Via Catania a piazza Castronovo è scattata stamani l'edizione 2023 della grande festa dell'agosto messinese che culminerà con la processione di giorno 15. La struttura è stata trasferita con dei mezzi adeguati e scortata dalla municipale e dal "Gruppo storico della Vara e dei Giganti" che cura ogni dettaglio dell'attesissima manifestazione di fede mariana.

Con la sua benedizione, stasera alle 19,30, è iniziato ufficialmente inizio il count down per la solennità dell’Assunta, fra le più sentite dal popolo messinese legato a Maria da una filiale devozione. Sarà il Cappellano della Vara padre Antonello Angemi a presiedere il rito di benedizione, alla presenza del Gruppo Storico Vara e Giganti presieduto da Franco Forami e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale. Diverse le iniziative religiose che accompagneranno la cittadinanza al giorno della festa.

Il programma

Domenica 6 agosto alle 18,30 ci sarà il trasferimento dei ceri votivi dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 maggio (la chiesa delle Barette) all’atrio Palazzo Zanca dove rimarranno esposti fino a giorno 14 (nel pomeriggio alle 18,30 verranno portati a piazza Castronovo. Prima dell’ingresso al Comune, a piazza Duomo mons. Giuseppe La Speme benedirà il nuovo cero realizzato dall’artista Franco Forami. Sabato 12 agosto dalle 18 alle 20 e domenica 13 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 18 alle 20 sarà possibile visitare, nella chiesa del Monastero di Montevergine dove viene custodita, la “Dormitio Virginis” (Maria dormiente nella bara); il 12 alle 19 le Clarisse animeranno i vespri e un momento di preghiera.

Lunedì 14 agosto alle 19,45 la recita del Rosario e alle 20,30 la tradizionale messa ai piedi della Vara presieduta da mons. Giovanni Accolla. Martedì 15 agosto alle 11 in Cattedrale il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo e concelebrato dall’ausiliare Cesare Di Pietro e dai sacerdoti dell’arcidiocesi. Nel pomeriggio alle 18,15 la benedizione delle corde e alle 18,30 la partenza della processione della Vara; dopo l’arrivo in piazza Duomo, l’arcivescovo impartirà la solenne benedizione alla città. La “Dormitio” rimarrà esposta al culto in Cattedrale dal 15 sera fino a domenica 20 agosto.

I Giganti

Il 10 agosto alle 18 tocca ai Giganti essere trasferiti, il 12 e 13 agosto, “cammineranno” prima verso Camaro inferiore e poi fino a Piazza Unione Europea. La passeggiata verso il viale Giostra sarà il 14 agosto alle 22, dopo la messa in piazza Castronovo delle 20.30 e la partenza del cero storico da Palazzo Zanca a Piazza Castronovo, in programma alle 19.