Messina, fermata in strada al Cep: con un 1.2 kg di coca in una borsa

Andava a spasso con la droga, anzi con un ingente quantitativo di narcotici, oltre un chilogrammo. Fermata dalla polizia, per Simona Rizzo, messinese di 33 anni, si sono spalancate le porte del carcere di Gazzi. È accusata di detenzione di complessivi 1234,07 grammi di cocaina, «destinata ad un uso non esclusivamente personale», oltre a poco più di 85 grammi di marijuana con analogo fine, stando a quanto riscontrato dalla Squadra mobile e descritto nell’ordinanza su richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare. La giudice Tiziana Leanza, al termine dell’udienza in camera di consiglio svoltasi ieri a Palazzo Piacentini, ha “ratificato” l’arresto eseguito dagli agenti la sera di venerdì scorso. Dopo il quale, l’indagata, assistita dagli avvocati Salvatore Silvestro e Salvatore Carroccio, è stata interrogata, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Quanto ai fatti, sono le 18.40 quando personale della Questura, impegnato in servizi ordinari di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, al rione Cep, nota una donna percorrere a piedi via Livatino. Ha con sé una borsa di stoffa di colore chiaro e alla vista degli agenti imbocca repentinamente via Candelora. Qui tenta di entrare nel portone della prima palazzina, ma non vi riesce perché chiuso. Poi, vedendo che le forze dell’ordine la seguono, prova ad allontanarsi nuovamente verso via Livatino. I poliziotti la sottopongono a perquisizione. Nella borsa custodisce, suddivisa in otto confezioni, cocaina e del marijuana. La giovane, identificata in Simona Rizzo, viene arrestata.

