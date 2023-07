Taormina, manca ancora l’acqua: situazione al collasso. Attivate le autobotti

Non è ancora finita l'emergenza idrica a Taormina. Nonostante i recenti lavori effettuati ai serbatoi, continuano infatti a registrarsi in alcune zone della città ulteriori sofferenze riguardanti l'assenza di acqua in alcune ore del giorno con i relativi disagi per i cittadini.

Il Comune ha fatto sapere che è in corso una «manovra mirata» per sistemare in via definitiva l’acquedotto e «risolvere l'emergenza con un ritorno alla normalità in breve periodo di tempo».

L’aspettativa è quella di una normalizzazione della situazione ad inizio di questa nuova settimana. «Ciò ci permetterà di ripristinare i livelli necessari per fornire acqua a tutto il territorio», evidenzia la Giunta, che ha inteso scusarsi con i cittadini «per i disagi a causa dell’attuale situazione di carenza idrica in diverse zone del nostro Comune».

