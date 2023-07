Messina, pronta la delibera sul Palagiustizia: varato il piano operativo per acquisire i due palazzi

Dopo 35 anni di chiacchiere stavolta ci siamo. La giunta Basile ha varato nei giorni scorsi la delibera n. 375 che “rischia” quasi di passare per storica, con cui si mette finalmente nero su bianco la volontà di dare corso all’accordo con i privati per l’acquisto dei due palazzi storici di via Garibaldi, Cassa centrale di Risparmio e Banca di Roma, come nuove sedi del Palagiustizia satellite. Questa barzelletta amministrativa iniziata formalmente addirittura nel 1988 e mai concretizzata tra una miriade di progetti e acquisti naufragati clamorosamente nel nulla dopo interminabili dibattiti. Ma stavolta è diverso. Adesso la palla passa al consiglio comunale, che dovrebbe iniziare a parlarne in aula per deliberare definitivamente l’acquisto già nella seduta fissata per oggi. È un passaggio fondamentale per una gestione della giustizia più “umana” sopratutto per gli addetti ai lavori e gli utenti, dopo anni di vergognose ristrettezze, che tutta la città attende.

L’acquisto dell’ex Cassa di risparmio e dell’ex Banca di Roma, edifici storici di via Garibaldi, quindi è ad un passo. Ospiteranno gli uffici “satellite” (dedicati al civile) di Palazzo Piacentini. L’intesa è stata sancita il 21 settembre scorso. Un passaggio tecnico è lo “sconto” di 700mila euro chiesto da Palazzo Zanca alle due società proprietarie dei palazzi sull’importo complessivo, passando da 16,9 a 16,2 milioni di euro, che è stato accordato.

