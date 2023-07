Messina, il ritorno di “Asilo in villa” registra boom di iscrizioni: l'educazione verde per i bimbi

La rivoluzione continua all'interno di villa Dante. Da domani, il polmone verde più grande della città, diverrà a misura dei più piccini, essendo pronto a trasformarsi in un asilo all'aperto. Si tratta del servizio estivo che era già stato sperimentato due estati fa, e che è stato pensato per le famiglie messinesi, specialmente per quelle che lavorano, dalla Messina Social City in collaborazione con il Comune, così da rendere il parco della zona centro-sud di Messina sempre più fruibile ed attrezzato per soddisfare i bisogni di tutta la comunità.

“Asilo in villa” – così è stata ribattezzata l'iniziativa – si aggiungerà alla disponibilità del centro estivo per bambini e ragazzi che è già attivo da un mese per soddisfare le esigenze di circa quattrocento utenti. In poche ore la piattaforma www.messinasocialcity.it/asilo-in-villa, ha ottenuto il riscontro atteso grazie alle numerose prenotazioni pervenute.

Si è registrato un autentico boom di richieste che ha spinto l'azienda speciale a chiudere le iscrizioni on line in un tempo record avendo raggiunto soltanto in due ore, il numero dei posti disponibili, una cinquantina circa. Gli utenti prenotati verranno convocati in ordine cronologico per completare l'iscrizione direttamente in loco.

