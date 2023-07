Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di sabato a Vulcano. Un giovane di 25 anni, youtuber padovano molto noto sui social, è rimasto coinvolto in un incidente in mare poco dopo le 16 quando l’elica di un gommone, per cause ancora da accertare, ha impattato col suo piede destro, causando gravi lesioni alla pianta del piede e alle dita.