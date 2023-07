Scontro tra due moto a S. Teresa di Riva: indagati i due conducenti. Nell’impatto una 18enne perse la bimba

Ci sono due indagati per il grave incidente stradale avvenuto a S. Teresa di Riva la sera del 17 luglio.

La Procura della Repubblica per i minorenni di Messina, che all’indomani del sinistro ha aperto un fascicolo gestito dal procuratore Andrea Pagano, ha notificato le informazioni di garanzia ai conducenti dei due motocicli rimasti coinvolti nello scontro sul lungomare Paolo Borsellino, davanti piazza Marina Militare Italiana, in cui sono rimaste ferite quattro persone e una in particolare in modo grave, la 18enne santateresina in stato di gravidanza che ha perso la bimba di 7 mesi che portava in grembo.

La Procura contesta al centauro in sella alla moto Zontes 125 e al conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50, entrambi 17enni del posto, i reati di interruzione colposa di gravidanza e lesioni personali stradali gravi o gravissime, sulla base degli accertamenti svolti dalla Sezione Infortunistica stradale della Polizia locale.

La dinamica, ricostruita anche grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale, appare chiara: il ciclomotore procedeva in direzione Messina e stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra per attraversare la corsia e parcheggiare negli stalli riservati davanti piazza Marina Militare Italiana, dove i due fidanzati si stavano dirigendo, quando è sopraggiunta alle loro spalle la moto Zontes in fase di sorpasso, con a bordo il conducente e una 14enne messinese, che li ha centrati mentre stavano svoltando scaraventando il Liberty a dieci metri di distanza dal punto di impatto, al centro della carreggiata, mentre la moto è finita contro un’autovettura in sosta negli stalli lato monte del lungomare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina