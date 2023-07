Messina, distrutto dalle fiamme il "Tiro a segno nazionale" a Curcuraci: si pensa già alla ripartenza

Il “Tiro a segno nazionale” di contrada Campicello, a Curcuraci, non c'è praticamente più. Per tornare ad essere operativo sarà necessario attendere tanti mesi e un lavoro immane.

Lo ha cancellato, con tutta la sua furia distruttrice, il fuoco che ha anche portato via anni di sacrifici, di passione, di luoghi che hanno segnato la nascita di amicizie, incontri e momenti di aggregazione, ma anche di importanti gare regionali e nazionali che hanno visto la sezione del "Tsn" peloritana protagonista assieme agli istruttori, ai direttori di tiro, alla segretaria Gabriella Bonura e al presidente attuale Augusto Vinci e a quello onorario, Pietro Bonura (nel 2012 premiato con la “stella d’oro” dal Coni, così come avvenuto anche recentemente con un altro riconoscimento conferitogli sempre dai vertici sportivi), che questa struttura ha voluto dedicando alla sezione e al suo sviluppo la propria vita.

Così come le tante abitazioni distrutte a Curcuraci nei giorni scorsi dai roghi, anche la sezione del "Tsn" di Messina era un luogo di... famiglia. Un posto "incantato" dove ci si incontrava per allenarsi ma anche per raccontarsi momenti di vita quotidiana, esperienze vissute, cose da condividere.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina